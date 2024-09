Mulher causa tumulto em posto de saúde do bairro Vila Haro ao exigir atendimento imediato

A 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas registrou uma ocorrência de ameaça na Unidade de Saúde da Família (USF) Erothide Gonçalves, localizada no bairro Vila Haro, na manhã de segunda-feira (9).

De acordo com o boletim, uma mulher, de 32 anos, foi ao local exigindo atendimento médico fora do horário de funcionamento estabelecido. Informada pelas enfermeiras sobre a política de horários e a impossibilidade de atendimento naquele momento, a mulher reagiu com agressividade e ironia. Ela bateu à porta da sala de atendimento e ameaçou: "Se eu voltar a esse posto, vou colocar fogo."

A ameaça ocorreu devido à recusa de atendimento, uma vez que o horário não permitia a entrada de novos pacientes. Apesar das tentativas das enfermeiras de explicar as regras do posto, a mulher não aceitou a explicação.

A equipe da Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência para as devidas providências. A ameaça será investigada conforme os protocolos legais.