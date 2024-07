Mulher denuncia ex-marido por invadir casa, agressão e furtar pertences íntimos

Uma mulher, de 24 anos, procurou na tarde de quarta-feira (24), a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), para denunciar o ex-marido, de 30 anos, que após a separação do casal teria passado a persegui-la. Além disso, por várias vezes, teria invadido a residência dela, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

A vítima relatou na delegacia que conviveu com o agressor por sete anos e que sempre era agredida, com socos, mordidas e chutes. A mulher disse que tem uma filha com o agressor. Contou também que, o marido, além de agressivo, teria por diversas vezes ameaçado a vítima. Após uma sessão de violência ocorrida no dia 11 de julho mês, teria se separado do suspeito, que não aceitou o fim do relacionamento.

Continue Lendo...

Segundo a vítima, constantemente o ex-marido invade a casa, levando os documentos da filha e furtando os pertences pessoais, como chinelos, peças de roupas e peças íntimas dela.