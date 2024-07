Mulher é agredida com barra de ferro pelo marido no bairro Interlagos

Uma mulher foi agredida com uma barra de ferro pelo marido dela, na tarde dessa terça-feira (2), na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, no bairro Interlagos, em Três Lagoas.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados por populares por volta das 14h, nas proximidades da Escola Estadual Edwards Corrêa e Souza, onde a mulher estava com grande sangramento na cabeça.

Ao chegarem no local, os militares encontraram a vítima na via pública, consciente e orientada. Ela relatou que havia ingerido bebidas alcoólicas com o marido antes de ser agredida. A Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu atendeu a vítima, que sofreu um pequeno corte no couro cabeludo. Após um curativo para estancar o sangramento, ela foi levada ao Hospital Auxiliadora para exames médicos que verificaram se houve traumatismo craniano.

O autor da agressão não foi localizado. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica (lesão corporal) na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).