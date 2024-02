Mulher é arremessada de veículo após carro atingir poste

Um casal acabou se ferindo após o carro em que estavam se chocar violentamente contra um poste, na madrugada deste sábado (24), na avenida Filinto Muller, no Centro de Três Lagoas (MS).

O veículo seguia no sentido Centro/bairro quando houve a colisão contra o poste de energia. Com o impacto, a frente do carro acabou destruída.

Continue Lendo...

A Polícia Militar, por meio do Pelotão de Trânsito e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram chamados. Duas ambulâncias do Samu socorreram às vítimas até o Hospital Auxiliadora.

Segundo informações extraoficiais, as vítimas estavam conscientes, mas desorientadas. devido o impacto, a mulher, que estava como passageiro, foi arremessada para fora do veículo.

As causas do acidente serão investigadas pela 1ª Delegacia de Polícia Civil. O caso foi registrado pela PM, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), como lesão corporal, causada por acidente de trânsito.