Mulher tem celular roubado no Centro e procura delegacia para denunciar crime

Um roubo foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas, na quarta-feira (18), após uma mulher, de 30 anos, relatar que foi assaltada enquanto transitava de bicicleta pelo Centro da cidade.

O crime teria ocorrido no sábado (14), por volta das 20h, quando a vítima estava com uma amiga na garupa. Um homem, descrito como pardo e com barba, se aproximou e anunciou o assalto, exigindo que a mulher entregasse o celular dela. Após conseguir o aparelho, o suspeito fugiu em direção desconhecida.

A polícia está investigando o caso e busca informações que possam ajudar na identificação do suspeito. A vítima foi orientada a relatar qualquer novidade relacionada ao ocorrido.