Município retoma mutirão de exames e cirurgias do SUS

O programa “Mais Saúde e Menos Fila”, uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Três Lagoas, retoma o atendimento aos pacientes com cirurgias e exames agendados a partir da primeira semana do mês de julho. O mutirão será ofertado pelo Hospital Auxiliadora com o objetivo de encurtar a fila de agendamentos dos procedimentos.

Os pacientes que aguardam na fila do Complexo Regulador Estadual (Core) ou do Sistema de Regulação do município (Sisreg) serão convocados para dar andamento nas avaliações ou intervenções clínicas por meio de uma fila única. Serão atendidos os pacientes da macrorregião Leste que estão na lista de espera.

A marcação vai ocorrer por meio de contato com os pacientes, por isso é necessário que o cadastro no SUS esteja atualizado, como frisa a secretária de Saúde, Elaine Fúrio. “Hoje nós temos um número de cadastros desatualizados muito grande aqui no município. A gente tem feito uma força tarefa com agentes comunitários de saúde, com os nossos administrativos, com as nossas recepções, inclusive, a UPA também tem feito essa atualização.”