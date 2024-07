Mutirão de Limpeza está disponível nos bairros Santa Terezinha e Jardim das Oliveiras

Até está sexta-feira (26), as caçambas do Mutirão da Limpeza permanecem nos bairros Santa Terezinha e Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas. As caçambas estão disponíveis para o descarte de lixo e materiais inservíveis de forma correta, para uso da população.

Nestes locais, o morador pode descartar itens como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos, que possam acumular água. Além disso, materiais orgânicos suscetíveis à decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, e itens que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos, também são aceitos.

A campanha da Prefeitura de Três Lagoas acontece por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

O intuito da administração municipal é eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões.

Confira os quarteirões dos bairros Santa Terezinha e Jardim das Oliveiras.

As caçambas da PMTL estarão disponíveis nas seguintes ruas:

Endereço Nº Quarteirão Local para Colocação da Caçamba Bairro 01 Rua Antônio de Carvalho 361 03 Em frente ao número Santa Terezinha 02 Rua Maria E. Vieira 730 06 Em frente ao número Santa Terezinha 03 Rua Antônio de Carvalho 725 07 Em frente ao número Santa Terezinha 04 Rua Santa Luzia 626 10 Em frente ao número Santa Terezinha 05 Rua João Arinos 164 15 Em frente ao número Santa Terezinha 06 Rua Sunao Miura 778 24 Em frente ao número Santa Terezinha 07 Rua Francisco da Silva 380 24 Em frente ao número Santa Terezinha 08 Rua Francisco da Silva 179 26 Em frente ao número Santa Terezinha 09 Rua Custódio Andries 135 24 Em frente ao número Santa Terezinha 10 Rua Custódio Andries 405 24 Em frente ao número Santa Terezinha 11 Rua Custódio Andries 781 08 Em frente ao número Santa Terezinha 12 Rua Custódio Andries 1061 08 Em frente ao número Santa Terezinha 13 Rua Aparecido da Silva 417 33 Em frente ao número Santa Terezinha 14 Rua José Mendes 79 38 Em frente ao número Santa Terezinha 15 Rua Custódio Andries 652 40 Em frente ao número Santa Terezinha 16 Viela 03 418 35 Em frente ao número Santa Terezinha 17 Rua Sebastião dos Santos 152 05 Em frente ao terreno baldio Jardim das Oliveiras 18 Rua Plinio Alarcon 1076 08 Em frente ao número Jardim das Oliveiras 19 Rua Angelina Salim de Oliveira 1193 12 Em frente ao número Jardim das Oliveiras 20 Rua São Sebastião 917 14 Em frente ao número Jardim das Oliveiras 21 Rua Antônio Dias 651 18 Em frente ao número Jardim das Oliveiras 22 Rua Maria Eulália Vieira 627 19 Em frente ao número Jardim das Oliveiras 23 Rua Abel Gimenez 768 20 Em frente ao número Jardim das Oliveiras 24 Rua Maria Eulália Vieira 873 21 Em frente ao número Jardim das Oliveiras 25 Rua Santa Rita 890 22 Em frente ao número Jardim das Oliveiras 26 Rua José de Brito Leal 1241 26 Em frente ao número Jardim das Oliveiras 27 Rua João Alves de Freitas 1210 26 Em frente ao número Jardim das Oliveiras 28 Rua João Alves de Freitas 1048 28 Em frente ao número Jardim das Oliveiras 29 Rua José de Brito Leal 1071 28 Em frente ao número Jardim das Oliveiras 30 Rua Protazio Garcia Leal 929 29 Em frente ao número Jardim das Oliveiras

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas