Na reta final da janela partidária, oito vereadores já mudaram de sigla

Antes do início da janela partidária, nove vereadores de Três Lagoas haviam sinalizado o interesse em mudar de partido, visando as eleições municipais deste ano. Até o momento, oito deles já se filiaram em uma nova sigla, aproveitando o prazo definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que encerra nesta sexta-feira (5).

A janela partidária é um período em que vereadores em mandato e pré-candidatos à prefeito que pretendem migrar de partido para disputar as eleições de 2024, podem cumprir este prazo sem prejuízo de infrações. Pessoas que não ocupam cargos eletivos, mas pretendem concorrer ao pleito, precisam se filiar a algum partido até o dia 6.

Mudanças

O vereador Davis Martinelli deixou o União Brasil e ingressou no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), enfatizando que continuará concentrando esforços em questões relacionadas à saúde durante o mandato, mantendo independência em relação à base do prefeito Angelo Guerreiro.

O Partido Socialista Brasileiro (PSB), que anteriormente não possuía representação na casa legislativa, agora conta com três novos vereadores: Issam Fares, que deixou o Podemos, e Professor Negu Breno e Charlene Bortoleto, que deixaram o Partido Democrático Trabalhista (PDT), para compor a base do partido.

O vereador Sargento Rodrigues trocou o União Brasil pelo Partido Progressista (PP), motivado pelo convite da senadora Tereza Cristina, destacando a posição ideológica de centro-direita da sigla como decisiva para a filiação.

Paulo Veron deixou o Solidariedade e ingressou no Partido Liberal (PL), anunciando a pré-candidatura à prefeitura de Três Lagoas nas próximas eleições.

Os vereadores Marcus Bazé e Antônio Empke Júnior já se filiaram ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), no mês passado.

O vereador Britão do Povão, atualmente no Solidariedade, manifestou interesse em mudar de partido e tem mantido conversas com o União Brasil e o PP, mas a filiação ainda não foi definida.

Política municipal

Atualmente, as maiores bancadas da câmara de vereadores de Três Lagoas são compostas por três partidos: PSDB, com seis cadeiras, MDB e PSB, ambos com três cadeiras.

Dos 29 partidos registrados no Brasil, apenas seis têm representatividade no munícipio sendo: PSDB, MDB, PSB, Republicanos, PL, PP e Solidariedade.

