'Não comi e nem bebi desse valor', diz casal de idosos que recebeu conta de água de R$ 2,5 mil

Um casal de idosos acostumado a pagar o valor de R$ 100 na tarifa de água por mês, recebeu no mês de janeiro de 2024 uma fatura no valor de R$ 2,5 mil. O caso foi registrado, em Três Lagoas, no bairro Santa Luzia. José de Alencar, de 88 anos, é aposentado ferroviário e casado com Tereza de Alencar, de 75 anos. Eles levam uma vida simples e sobrevivem com uma aposentadoria de aproximadamente R$ 2 mil.

O casal contestou o valor alto da conta para a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). Por meio de nota enviada à reportagem, o órgão informou que uma equipe foi até a residência deles para averiguar a situação. Foi realizado o teste no aparelho medidor, conforme normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Segundo a Sanesul, mesmo assim não foi encontrado nenhum vazamento ou irregularidade no registro, apontando que o valor cobrado na fatura estaria correto.

Continue Lendo...

A equipe de reportagem da TVC esteve na casa do casal de idosos. Eles relataram que, mesmo diante da fatura alta, foi realizado o pagamento, sendo R$ 788 como entrada e dez parcelas de R$ 183.

Veja a reportagem abaixo: