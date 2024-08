Novo semáforo na Rafael de Haro começará a funcionar a partir desta segunda-feira

Motoristas, ciclistas e pedestres devem ficar atentos à implantação dos novos equipamentos de trânsito que estão sendo instalados em Três Lagoas, como os novos semáforos em alguns pontos da cidade. Um novo semáforo foi instalado na Avenida Rafael de Haro com a Rua Irmã Rosita de Oliveira Lima, no bairro Vila Haro, em um ponto estratégico ao lado de uma escola, onde há um grande fluxo de pessoas.

Este semáforo na Rafael de Haro começará a funcionar a partir de segunda-feira, dia 2 de setembro. Além de sua instalação, foram realizadas as pinturas das faixas de pedestres e a sinalização horizontal da via, o que facilitará a fluidez do trânsito e aumentará a segurança de motoristas e pedestres.

O três-lagoense Sérgio Antônio, que já dirige há mais de 30 anos, mora em uma casa em frente ao local onde o semáforo foi instalado. Sérgio conta que já presenciou acidentes na região e acredita que o equipamento vai melhorar o fluxo de carros e pedestres.

“As autoridades estão fazendo a parte delas. Agora, os motoristas precisam ter um pouco mais de atenção e parar de olhar o celular. Quando estou sentado em casa, vejo o pessoal dirigindo com o celular na mão. Nós precisávamos desse semáforo, principalmente por causa do colégio. Já aconteceram vários acidentes aqui. Acho que agora vai melhorar”, comentou Sérgio.

O Departamento de Trânsito e Infraestrutura continua trabalhando em outros pontos da cidade, revitalizando a sinalização de ruas e avenidas em Três Lagoas. O coordenador da Defesa Civil, João Luiz, divulgou um vídeo orientando a população sobre essas obras. “Pedimos a todos que tenham atenção a partir de segunda-feira, quando o semáforo estará funcionando. Respeitem a sinalização para garantir a segurança e a fluidez do trânsito”, orientou.

Veja mais na reportagem abaixo: