As obras do novo Shopping Popular de Três Lagoas estão em ritmo acelerado, trazendo grande expectativa para os comerciantes do camelódromo. Situado na Esplanada da NOB, área Central da cidade e ao lado da feira central, o novo camelódromo ocupará um espaço de quase 5.000 metros quadrados. O projeto inclui mais de 100 boxes, além de áreas de alimentação e circulação.

Atualmente, o Shopping Popular de Três Lagoas funciona em um prédio antigo em frente à Lagoa Maior. Com cerca de 100 lojas, das quais aproximadamente 20 estão fechadas, o local enfrenta dificuldades devido à diminuição do fluxo de clientes.

Segundo Alessandra Mádia, presidente da Associação, a ocupação dos boxes no novo shopping será feita através de um cadastro, priorizando os atuais comerciantes do camelódromo e, posteriormente, as novas inscrições.

A primeira etapa das obras é financiada pelo governo do estado, com um investimento de R$ 10.083.360,64. Já a segunda etapa contará com financiamento da Caixa Econômica, no valor de R$ 5.264.846,74, além de uma contrapartida do município de R$ 255.846,03.

