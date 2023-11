Obras do Parque Linear começam no início do próximo ano

Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para a contratação de empresa interessada na execução das obras do Parque Linear, que será implantado no trecho entre a rua João Dantas Filgueiras até a avenida Ranulpho Marques Leal, trecho da área de servidão por onde passavam os trilhos da antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil (NOB), localizado ao longo da avenida Rosário Congro.

O projeto foi orçado em R$ 9 milhões e consiste na construção de pista de caminhada, de skate, ciclovia, áreas de esporte, quadras de areia, de vôlei, academias, playground, bancos, entre outros.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, as obras terão início no começo do próximo ano.

Confira abaixo reportagem sobre o assunto: