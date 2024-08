Operação da Polícia Civil apreende 70 kg de fios de cobre e três pessoas vão parar na delegacia

A Polícia Civil apreendeu 70 quilos de fios de cobre, durante a operação “Mão de Ferro”, deflagrada nesta quinta-feira (15), em Três Lagoas. O flagrante ocorreu no bairro Jardim Alvorada, em um estabelecimento comercial. A proprietária foi levada para a delegacia, onde prestou depoimento e vau responder pelo crime de receptação qualificada. Outras duas pessoas de comércios distintos também foram ouvidas, pois os estabelecimentos estavam funcionando sem alvará.

A ação foi realizada pela Delegacia Regional, por meio do Setor de Investigação Geral (SIG), com a participação de quase 30 policiais civis do município e dez viaturas.

O objetivo é combater crimes de furto e receptação de fios metálicos, hidrômetros e outros materiais recicláveis, bem como a fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos que comercializam os produtos. Também para orientação dos proprietários sobre as consequências do descumprimento da lei municipal.

Durante a operação, foram fiscalizados diversos estabelecimentos espalhados pela cidade, com o apoio de fiscais das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e do Meio Ambiente.

A Polícia Civil alerta aos proprietários de estabelecimentos que comercializam materiais recicláveis que a aquisição, não só de fios metálicos como de qualquer outro material sem origem lícita comprovada pode caracterizar o crime de receptação, desde a forma culposa até a forma qualificada, com penas que variam de um a oito anos de prisão.

Outro ponto esclarecido pela Polícia Civil é a existência da Lei Municipal nº 3791/2021, a qual proíbe a comercialização de cobre, alumínio e similares sem origem comprovada, de forma que no caso de serem flagrados em posse desses materiais poderão ser responsabilizados com penalidades administrativas junto ao município.