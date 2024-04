Paciente é suspeita de furtar celular corporativo da UPA e bolsa de funcionária

Uma mulher, de 43 anos, foi denunciada por suspeita de furtar uma bolsa, de uma assistente social, e um celular corporativo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O fato correu na noite desta segunda-feira (15), na unidade de saúde, que fica no bairro Vila Carioca, em Três Lagoas.

Na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), a vítima contou que estava atendendo a mulher, que estaria em surto psiquiátrico, quando a mesma teria solicitado um papel em branco para escrever uma carta. No momento de distração da assistente social, a paciente então teria furtado a bolsa, que estava guardada em um armário, e pertencente à funcionária. A suspeita aproveitou também para furtar o celular corporativo da UPA. O aparelho estava dentro de uma gaveta. Após a ação criminosa, a mulher fugiu da unidade.

Continue Lendo...

No entanto, a suspeita saiu do local, mas deixou o celular pessoal e a própria bolsa a qual usava na ocasião. A funcionária foi até a delegacia e relatou que, apesar dos objetos pessoais da suspeita terem ficado, ela fugiu com o celular da UPA e com a bolsa furtada de dentro do armário.

O caso foi registrado na Depac, como furto qualificado com abuso de confiança e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil.