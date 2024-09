Pai aciona polícia após ser impedido de visitar a filha e caso é registrado na delegacia

Um homem compareceu à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, na manhã deste domingo (8), para relatar uma desobediência a uma decisão judicial.

Segundo o relato, no dia 6 de setembro, ele tentou cumprir uma ordem que lhe concedia o direito de visitar a filha dele, de 1 ano e 4 meses de idade, durante finais de semana alternados. Conforme a decisão, ele deveria buscar a criança na sexta-feira, às 18h, e devolvê-la no domingo, às 18h.

No entanto, ao chegar para retirar a filha, o homem foi impedido de pegá-la. A ordem judicial foi emitida pela 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Marília (SP). O caso foi registrado na delegacia, mas o homem não apresentou o documento judicial no momento do registro.

A situação está sendo encaminhada para as autoridades competentes para a adoção das medidas legais apropriadas.