Palestra com Giba ocorre em novo local em Três Lagoas

O Sebrae/MS leva para Três Lagoas, nesta quinta-feira (23), a partir das 19h, palestra magna com Giba, ex-jogador de vôlei da Seleção Brasileira, medalhista olímpico e tricampeão mundial de vôlei, que foi seis vezes eleito o melhor do mundo. O evento integra a programação da Semana do MEI e ocorre em novo local: Papillon Buffet (Rua Elmano Soares, 439 - Centro). A entrada é gratuita e as inscrições são feitas em semanadomei.ms.sebrae.com.br.

Com o mesmo brilho que apresentou nas quadras, Giba é hoje uma referência, não apenas em palestras de cunho esportivo, mas também em relação à carreira, motivação e trabalho em equipe. Na Semana do MEI em Três Lagoas, ele vai ministrar a palestra “Os segredos do sucesso no esporte e na vida: lições de um campeão olímpico”.

Continue Lendo...

Evento nacional realizado pelo Sebrae, a Semana do MEI é voltada para o microempreendedor individual, empreendedores informais e interessados em empreender. Em Mato Grosso do Sul, a programação inclui palestras, oficinas, cursos e atendimento, tudo 100% gratuito. A ação também oferece suporte para quem precisa resolver pendências do negócio, como a entrega da Declaração Anual e outros. São 75 pontos de atendimento por todo o estado, que podem ser conferidos no portal oficial.

“A Semana do MEI faz parte do nosso calendário anual de eventos e é onde buscamos estar mais perto de cada microempreendedor individual. Preparamos um evento que tem de conteúdo técnico a atendimento para incentivar a formalização. Tudo foi pensado com muito carinho para auxiliar esse empreendedor que levanta todos os dias buscando o sustento da sua família, promovendo a geração de renda, oportunidades e a sustentação da nossa economia”, afirma a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha.