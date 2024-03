Páscoa celebra o renascimento espiritual e a libertação do pecado

Neste domingo (31), cristãos de todo o mundo se preparam para celebrar a festa da Páscoa, um evento que vai muito além das tradições modernas de presentear com ovos de chocolate. Para os religiosos, a Páscoa é um momento marcado pelo renascimento espiritual e pela lembrança da fé cristã.

A Páscoa é uma das datas mais importantes do calendário cristão, reverenciada com fervor em todos lugares do mundo. Para os cristãos no Brasil, sejam católicos ou evangélicos, a data relembra a crucificação, morte e ressurreição de Cristo.

Continue Lendo...

Na tradição da Igreja Católica, também marca o fim da Quaresma, um período de penitência e preparação para a celebração da ressurreição de Jesus. A história da libertação do povo de Israel, também é lembrada pelos católicos. A ressurreição do mártir é um dos principais pilares da fé cristã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dentro do cristianismo, diferentes religiões e denominações celebram a Páscoa de maneiras diversas. Para as religiões de matriz africana, o evento é um momento de oração e reflexão. No domingo, as famílias são convidadas a se reunirem e celebrarem a ressurreição daquele que é visto como o salvador.

Confira a reportagem abaixo: