PL está rachado e é o partido que mais sofreu perdas nas eleições em Três Lagoas

No último sábado, a convenção do Partido Liberal (PL) em Três Lagoas transformou-se em um verdadeiro tumulto. O encontro, que deveria definir os candidatos para as eleições, teve os portões fechados e impediu a entrada de alguns filiados. O partido ficou completamente dividido para o processo eleitoral deste ano.

O PL é considerado por muitos como o partido que mais sofreu nas eleições deste ano em Três Lagoas. Antes unido e fortalecido pela base de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o partido acabou fragmentado devido às disputas internas. O ponto de discórdia foi a candidatura a prefeito: enquanto um grupo defendia Paulo Veron, a executiva estadual decidiu apoiar Cassiano Maia, do PSDB, e não lançar candidatura própria, atendendo acordo celebrado diretamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesta semana, as lideranças do PL e do PSDB em Mato Grosso do Sul reafirmaram sua aliança. Em uma reunião com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador Eduardo Riedel, o ex-governador Reinaldo Azambuja e Beto Pereira, candidato a prefeito em Campo Grande, discutiram estratégias para fortalecer a parceria. O PL, inclusive, indicou o vice na chapa de Beto Pereira.

Fontes afirmam que Reinaldo Azambuja e seu grupo político devem se filiar ao PL futuramente. A estratégia de Bolsonaro em apoiar o PSDB nas eleições deste ano visa garantir o apoio do partido tucano à candidatura do PL à presidência da República nas próximas eleições.