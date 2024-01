PL não deve ter apoio da senadora Tereza Cristina em Três Lagoas

Candidatos

Em decorrência da redução no número de vereadores em Três Lagoas, o quociente eleitoral aumentou nas eleições deste ano. Com isso, o partido para eleger um vereador, deve ter mais de 4 mil votos. Em decorrência do fim das eleições proporcionais e da redução do número de cadeiras na Câmara, partidos só poderão lançar 16 candidatos a vereador. Por esse motivo, as agremiações deverão fazer uma boa seleção e levantamento de nomes que tenham potencial de votos para lançar candidatos nas eleições deste ano.

PSDB

Há quem diga que o PSDB deve ser o partido que vai eleger o maior número de candidatos a vereador nas eleições deste ano em Três Lagoas. O ninho tucano tem nomes considerados bons de votos e, atualmente, o maior número de vereadores, o que facilitará para o partido ter mais votos e sair favorecido nos cálculos matemáticos para definição dos eleitos. Além dos cinco vereadores, o PSDB deve receber, pelo menos, mais um parlamentar, que só aguarda a abertura da janela partidária para aumentar o ninho tucano.

Aliança

O PL também deve lançar candidato a prefeito nas eleições deste ano em Três Lagoas. O partido do presidente Jair Bolsonaro, em Três Lagoas, tinha a esperança de ter o apoio da senadora Tereza Cristina, que está com o comando do Partido Progressista em Mato Grosso do Sul. No entanto, conforme adiantou o presidente da Câmara e pré-candidato a prefeito, Cassiano Maia, o PP já está amarrado com o PSDB e vai indicar o seu vice. A decisão do PP certamente frustrou os planos do PL em Três Lagoas.