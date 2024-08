PM prende homem em flagrante durante furto a um imóvel em Três Lagoas

Um homem foi preso em flagrante após invadir um imóvel durante a ‘Operação Moto Show’, na tarde de domingo (4), na avenida Antônio Trajano dos Santos, em Três Lagoas.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, uma equipe do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), foi acionada via 190 para atender a ocorrência de furto.

No local, os policiais encontraram o homem que estava praticando o furto. Com ele, foram recuperados uma makita, uma furadeira, duas chaves turquesa, uma lixadeira e três extensões de fio, que mediram 60 metros.

Ele foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por furto qualificado.