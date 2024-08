PM recupera veículo furtado e suspeito de crime é preso em Três Lagoas

Os policiais militares, do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram um veículo furtado e realizaram a prisão do d suspeito pelo crime. Ele tem 43 anos. O caso ocorreu no sábado (3), em Três Lagoas.

Após serem informados do furto de um veículo, as equipes operacionais intensificaram o policiamento. Por volta das 23h15, uma guarnição de radiopatrulha visualizou o carro transitando próximo ao cruzamento da avenida Ranulpho Marques Leal com a rua Felipe Jaime.

Imediatamente, os policiais abordaram o veículo e encontraram diversos itens furtados pelo suspeito dentro do carro. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

*Com informações da assessoria do 2º BPM