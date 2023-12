Estelionatários são presos ao tentar aplicar golpe em agência bancária

Policiais civis realizaram a prisão de um colombiano, de 27 anos, e duas mulheres, sendo uma de 40 e outra, com 56 anos, após o trio tentar aplicar um golpe, nesta quinta-feira (30), em uma agência bancária de Três Lagoas.

A 1ª e a 3ª delegacias de Polícia Civil receberam informações de que três golpistas estariam usando documentos falsos, na tentativa de abrir contas, em uma agência bancária da cidade, para empréstimos. Desconfiados da ação do trio, os funcionários do banco acionaram a Polícia Civil.

Após a denúncia, os investigadores foram até a agência e deram voz de prisão ao homem e as duas mulheres, no momento que tentavam aplicar o golpe. Com o trio, os investigadores encontraram vários documentos falsos, celulares, uma moto Honda Bis e um carro Fiat Argo.

De acordo o levantamento da Polícia Civil, os estelionatários cooptavam pessoas para irem até as instituições bancárias, com documentos falsos, para abrir contas correntes. Logo depois, faziam empréstimos em nome de diversas pessoas, que nem sabiam que eram vítimas de golpistas e só descobriam quando receberam a cobrança do valor retirado. O trio foi preso em flagrante por estelionato, grupo ou bando criminoso, crime de falsidade ideológica, falsificação de documentos.