Polícia Civil realiza campanha para localizar pessoas desaparecidas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realiza a campanha “Mobilização Nacional de Identificação e Busca de Pessoas Desaparecidas”, com o objetivo de localizar pessoas desaparecidas em Três Lagoas em todo o estado. A iniciativa reúne esforços de todas as delegacias da cidade.

A campanha ocorre simultaneamente em todo o país e é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o apoio do Governo do Estado. Os trabalhos incluem a coleta de material genético e impressões digitais de familiares de desaparecidos.

A 1ª etapa, que vai até 30 de agosto, consiste na coleta de DNA de familiares; a 2ª etapa, prevista para setembro, incluirá a coleta de DNA e impressões digitais de pessoas vivas não identificadas; e a 3ª etapa, em outubro, focará na coleta de impressões digitais em Institutos Médicos Legais.

O delegado da Polícia Civil de Três Lagoas, Ailton Pereira, explicou que os familiares devem procurar uma unidade policial da cidade para obter informações sobre como proceder. “Estamos fazendo um levantamento do número de pessoas desaparecidas em Três Lagoas”, explicou.

Pereira também orientou que, ao procurar a delegacia, os familiares devem levar documentos que identifiquem e comprovem o parentesco com a pessoa desaparecida. A partir disso, todos os procedimentos para iniciar o processo de busca e identificação serão realizados, e as orientações serão repassadas aos familiares.

Veja mais na entrevista abaixo: