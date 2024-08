Polícia descobre fábrica clandestina de perfumes no Novo Oeste e dono é preso

Na tarde de quinta-feira (15), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) fecharam uma fábrica clandestina de perfumes falsificados e prenderam o responsável em flagrante, no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas.

O crime foi descoberto após denúncias anônimas serem feitas ao SIG, nos telefones (67)99226-8210 e no 3919-1173, onde um homem estaria vendendo perfumes falsificados na área central.

Após rondas atrás do suspeito, os investigadores conseguiram localizar o homem que teria tentado se esconder da polícia numa lanchonete, mas sem sucesso. Com o suspeito, os policiais do SIG teriam encontrado alguns perfumes de marca, em embalagens de isopor revestidos com plásticos filme.

O suspeito confessou a prática de venda ilegal de produtos sem procedência e foi com os policiais até o apartamento onde residia. Por lá, os investigadores encontraram uma fábrica de falsificação de perfumes, com garrafas de álcool líquido 70%, aromatizantes industriais para limpeza de chão, além de diversos frascos de perfumes de variadas marcas e que seriam envasados, acomodados em placas de isopor e posteriormente vendidos como se fossem verdadeiros na área central da cidade.

Aproximadamente 500 frascos de perfumes comprados de centros de reciclagem de vidros, foram comprados pelo criminoso, no valor de R$ 1 cada e após serem limpos e envasados, seriam vendidos como se fossem verdadeiros. O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado ao sistema prisional, onde ficou a disposição da Justiça.