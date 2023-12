PM cumpre mandados de prisão durante abordagens em bairros

O Getam (Grupo Especial Tático de Motos) realizou a prisão de dois homens após cumprimento de mandados de prisão, durante abordagens de rotina, nesta quinta-feira (30), nos bairros Paranapungá e Jardim Esperança, em Três Lagoas.

O primeiro mandado cumprido pelos militares do Getam foi no bairro Jardim Esperança, na rua Januária Garcia Leal. Os militares realizavam rondas quando abordaram um homem, de 41 anos, para revista de rotina. Durante checagem ao banco nacional de Justiça, foi confirmada contra ele uma ordem judicial de prisão, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Já no período da tarde, a equipe do Getam realizava patrulhamento, no bairro Paranapungá, quando na rua Rui José da Costa, um jovem, de 19 anos, foi revistado, como ação preventiva para coibir tráfico de drogas na região. Os militares foram informados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que o jovem estaria com uma ordem de prisão a ser cumprida e expedida pela 1ª Vara de Justiça de Três Lagoas.

Os dois homens foram presos pelos policiais militares e levados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde ficarão à disposição da Justiça.