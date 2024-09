Polícia Militar prende homem após resistência na abordagem e transtornos na BR-262 em Três Lagoas

Um homem foi preso na rodovia BR-262, em Três Lagoas, na tarde deste domingo (8), após uma série de atos de resistência e comportamento agressivo. O incidente começou às 17h52, quando a Polícia Militar foi acionada no Posto Fiscal de Jupiá, onde o mesmo estava se jogando na frente de veículos e ameaçando motoristas próximo à cabeceira da ponte sobre o rio Paraná.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou o homem em fuga e, com base nas características informadas, localizou-o na avenida Ranulpho Marques Leal, em frente à antiga Mabel. No local, ele continuava a se jogar na frente dos carros e no chão, mesmo com ferimentos visíveis.

O homem resistiu à abordagem, atacando os policiais e quebrando as algemas que inicialmente o contiveram. Foi necessário o apoio da Equipe de Força Tática, composta por seis policiais, para controlar a situação. Durante a prisão, ele danificou a viatura e sofreu escoriações em quedas no asfalto.

Antes de ser levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), o homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar, onde recebeu atendimento médico e curativos realizados por uma equipe de socorristas. O caso foi registrado pelas autoridades, que seguem com as providências legais.