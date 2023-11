Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em bar no Vila Haro

A Polícia Militar por meio do Getam (Grupo Especial Tático de Motos) realizou a prisão de um homem de 29 anos, por tráfico de drogas e a detenção de uma mulher de 39 anos, por posse de drogas para o consumo pessoal, durante rondas na noite deste sábado (18), em um bar bastante conhecido nos meios policiais por diversos crimes de tráfico, na avenida Clodoaldo Garcia, bairro Vila Haro, em Três Lagoas.



As 22h de sábado a guarnição do Getam, realizava rondas pela região do bairro São Carlos, Vila Haro e Guanabara, ao passarem próximo à um bar, na avenida Clodoaldo Garcia, onde frequentemente são presos suspeitos por tráfico de drogas, os militares avistaram um homem entregar algo a uma mulher e jogar algo no chão, devido ter presenciado a aproximação das motos do Getam.



Durante revista pessoal, os militares encontraram próximo a um dos suspeitos um embrulho com três porções de crack, que pesaram 0,9 gramas e com a mulher, dentro de uma bolsa havia uma porção de crack, com 0,3 gramas. Questionado sobre a droga no chão, o suspeito teria confessado ser o dono do entorpecente, segundo os policiais.

A mulher foi questionada sobre a pedra de crack em sua posse e aos militares, teria confessado ser viciada em drogas e que estaria comprando crack com o homem de 29 anos. Segundo a mulher de 39 anos, ao perceber que seriam abordados, o suspeito teria jogado o crack em sua bolsa, totalizando 11g de crack. Segundo o relato dos militares, o suspeito teria confirmado a versão da usuária e acabou preso pelo crime de tráfico de drogas. Já a usuária de drogas, foi levada junto com o traficante para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), foi autuada por posse de entorpecentes para o consumo pessoal e foi liberada.