Polícia Militar realiza ação preventiva no trânsito em Três Lagoas

O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Três Lagoas realizou, nesta quinta-feira (12), uma ação preventiva em pontos estratégicos da cidade, com o objetivo de orientar os condutores sobre práticas de direção segura, visando à redução do número de acidentes e à prevenção de tragédias, como a do motociclista que faleceu após colidir com um caminhão, na última terça-feira (10).

De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, entre janeiro e setembro deste ano, já foram registradas nove mortes no trânsito em Três Lagoas, sendo oito na área urbana e uma na área rural. O coordenador do Pelotão de Trânsito, tenente Lauro Santana, ressaltou que a ação tinha como objetivo garantir o direito de ir e vir das pessoas com segurança na cidade.

"O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar determinou mais operações de policiamento ostensivo de trânsito, com o intuito de orientar a população sobre educação rodoviária e, quando necessário, realizar fiscalizações em caso de infrações, aplicando as medidas cabíveis", explicou o tenente Lauro Santana.

O tenente detalhou que, antes da ação, foi feito um levantamento dos pontos com maior número de acidentes, onde foi intensificado o policiamento ostensivo, através de abordagens e orientações de trânsito, para evitar acidentes e garantir a segurança dos cidadãos.

"A ação visou lembrar os condutores da importância de respeitar as regras de trânsito. Prestamos esclarecimentos em caso de dúvidas e enfatizamos que cerca de 70% dos acidentes ocorrem porque o condutor não respeita a sinalização ou as regras de circulação. Realizamos ações como esta para prevenir acidentes", concluiu o tenente.

Veja mais na entrevista abaixo: