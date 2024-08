Polícia Militar recupera moto furtada e prende um suspeito após dupla tentar fugir

A Polícia Militar de Três Lagoas, por meio do Pelotão de Trânsito, recuperou uma motocicleta de cor vermelha, na noite de quinta-feira (22), furtada em Birigui (SP), no dia 18 de agosto. O veículo estava sendo utilizado por criminosos.

Durante patrulhamento na avenida Filinto Miller, os policiais avistaram a moto ocupada por dois homens. Ao perceber a presença policial, o condutor acelerou, levantando suspeitas e levando os militares a ordenar a parada para averiguação. O motorista, no entanto, desobedeceu às ordens e iniciou uma fuga, resultando em uma perseguição.

A perseguição terminou na rua Ostiano Neves Alexandria, no bairro Santa Terezinha, quando a moto caiu e a dupla tentou fugir a pé. O passageiro, um homem de 21 anos, foi encontrado escondido na copa de uma árvore e levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Ele colaborou com a polícia e forneceu a identidade do comparsa, um homem de 23 anos, responsável pela condução da moto furtada.

Um inquérito policial será aberto para investigar o caso e intimar o suspeito de 23 anos, que foi identificado após a colaboração do passageiro.