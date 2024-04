Polícia recupera tratores avaliados em R$ 1 milhão que foram furtados em Três Lagoas

A Polícia Militar de Três Lagoas e a Polícia Civil de São Paulo deflagram uma operação, na segunda-feira (15), e recuperaram três tratores avaliados em mais de R$ 1 milhão, que foram furtados de uma fazenda em Garcias, em Três Lagoas.

Os tratores pertencem a uma empresa prestadora de serviço para a indústria de celulose em Três Lagoas e foram localizados pela polícia em um assentamento, em Jaboticabal no interior de São Paulo.

Segundo o delegado da 3º Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, Gabriel Sales, três pessoas já foram presas por receptação, em Jaboticabal, São Paulo. “A empresa informou à polícia sobre o furto dos três tratores, em 14 de abril. E diante de um trabalho de inteligência, os equipamentos foram recuperados”, informou.

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas (3º DP). As investigações buscam saber se os autores do furto são integrantes de uma quadrilha especializada e se há envolvimento de funcionários da indústria de celulose no esquema criminoso.

