Posto de saúde promove campanha de vacinação e atualização de cadastro do Bolsa Família

Neste sábado (28), a Unidade de Saúde da Família (USF) Joel Noves da Silva, localizada na rua Pelópides Gouveia, no bairro Parque São Carlos, realizará uma campanha de vacinação e pesagem destinada aos beneficiários do Bolsa Família. A ação será das 8h às 17h.

O objetivo é atualizar o cadastro e as carteirinhas de vacinação dos beneficiários, um procedimento realizado semestralmente e essencial para o complemento do Bolsa Família. O público-alvo abrange desde recém-nascidos até idosos, sendo direcionado a todos os moradores do bairro cadastrados no programa e que utilizam o posto de saúde do bairro. A vacinação será aberta a qualquer pessoa interessada.

Importante ressaltar que a unidade não efetuará novos cadastros, limitando-se ao monitoramento e atualização dos registros existentes.

