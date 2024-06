Prazo do alistamento militar obrigatório termina nesta sexta-feira

Os jovens nascidos no ano de 2006 e anteriores que ainda não se alistaram para o Serviço Militar, estão sendo convocados a procurarem a sede da Junta de Serviço Militar para se alistarem.

O prazo finaliza nesta sexta-feira (28), podendo ser realizado presencialmente na Junta, sendo necessário levar certidão de nascimento original ou RG, CPF, comprovante de residência e, caso tenha, informar um e-mail. Ou também de forma on-line até domingo (30), através do site.

O alistamento é gratuito e o não comparecimento acarretará multas previstas nos Artigos da Lei do Serviço Militar. De acordo com o secretário da Junta Militar de Três Lagoas, Marcos André, “se o alistamento não for realizado até hoje, a partir de segunda-feira ele será sujeito a uma multa equivalente a R$ 6. A apresentação e a dispensa só serão realizadas em 2025. Normalmente, a apresentação para os exames e testes no quartel ocorre em setembro. Se ele perder o prazo, tudo será adiado para o ano que vem, o que pode atrasar processos como obtenção de título de eleitor, passaporte e outros documentos necessários para ingressar em uma empresa, por exemplo. A empresa geralmente exige o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) ou o Certificado de Alistamento Militar (CAM), o que pode atrasar sua vida em cerca de um ano, incluindo questões relacionadas à faculdade, que também considera esses documentos”.

Nos próximos dias, é importante estar atento ao verso do Certificado de Alistamento Militar para verificar se foi convocado para a seleção geral ou dispensado pelo sistema. “Ele deve retornar à junta militar entre 15 de julho e 31 de julho para obter essa informação. Esse prazo pode se estender até agosto, pois a apresentação no quartel geralmente ocorre em setembro, especificamente entre os dias 5 e 20. O sistema definirá o dia e horário para a apresentação no quartel”, Marcos explica.

Desde o dia 1º de julho de 2023, que já inclui as turmas de 2006, até o momento, cerca de 1.150 jovens se alistaram no total. No entanto, Marcos comenta que o número está abaixo do que costumava ser antes da pandemia. “Antes, estávamos em torno de 1,2 mil a 1,3 mil jovens por ano. Após a pandemia, houve uma queda, chegando a 980 no ano passado e 1.086 no ano anterior. Este ano, até o momento, temos aproximadamente 90 alistamentos presenciais e cerca de 75 online, o que representa uma baixa significativa na apresentação para o alistamento militar”.

