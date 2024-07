Prefeito inaugura asfalto na estrada de acesso aos ranchos em Três Lagoas

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) inaugurou na manhã desta quinta-feira (4), ordem de serviço para a pavimentação da estrada “Oásis”, que dá acesso aos ranchos às margens do rio Sucuriú, em Três Lagoas. As obras foram executadas com recursos oriundos da prefeitura, com contrapartida da Câmara Municipal, que devolveu no ano retrasado parte do duodécimo para a pavimentação dessa estrada. O serviço foi executado pela própria equipe da prefeitura.

A obra foi orçada em cerca de R$ 1,5 milhão, com o objetivo de melhorar a infraestrutura na região e fomentar o turismo em Três Lagoas, além de proporcionar melhor qualidade de vida para os moradores e frequentadores dos ranchos.

“O período eleitoral não nos permitirá fazer a divulgação e os lançamentos de novas obras, mas o poder público não irá parar de continuar assinando e entregando obras para a população. Até o fim do meu mandado, não haverá parada na produtividade. Assim como nos ranchos Oasis, Arapuá e na área urbana, as obras irão continuar até o último dia de governo", adiantou o prefeito.

Acompanhe abaixo entrevista com o prefeito sobre o assunto: