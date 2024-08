Prefeitura inicia remoção de veículos abandonados nas ruas de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas adquiriu oito posicionadores hidráulicos com capacidade para suportar até 680 quilos. Os equipamentos foram entregues ao Departamento Municipal de Trânsito e serão utilizados na remoção de veículos abandonados em vias públicas por mais de 30 dias.

Foram adquiridos dois conjuntos de posicionadores, sendo que um deles será entregue ao Pelotão de Trânsito do Segundo Batalhão da Polícia Militar (2° BPM).

Continue Lendo...

A remoção será feita em cumprimento à Lei Municipal nº 2.748 de 2013, que determina que qualquer veículo automotor abandonado por mais de 30 dias em vias públicas deve ser removido para o pátio.

Os proprietários desses veículos serão notificados, caso sejam identificados. Se não recolherem o veículo dentro do prazo estabelecido, o carro será removido para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Após o recolhimento, serão aplicadas as taxas referentes ao pátio do Detran, além de todas as dívidas associadas ao veículo, que, caso não sejam quitadas, poderão ser incluídas na dívida ativa do proprietário.

Veja mais na reportagem abaixo: