Prefeitura divulga atrações do 34º festival do folclore em Três Lagoas

O tradicional Festival do Folclore de Três Lagoas está chegando e promete animar a cidade na segunda quinzena de agosto. A 34ª edição do evento será realizada de 22 a 25 de agosto, trazendo quatro noites de música e diversão para a população.

De acordo com o assessor de gabinete da prefeitura municipal, Marcus Augusto, haverá shows nacionais. “No dia 22 de agosto, a festa será aberta com o show da banda Roupa Nova. No dia seguinte, 23 de agosto, a dupla Israel e Rodolffo sobe ao palco. O sábado, 24 de agosto, contará com dois shows: Neto e Júnior, seguidos por César Menotti & Fabiano. Para encerrar o evento, no dia 25 de agosto, a dupla João Bosco & Vinícius estará presente”.

Além dos grandes shows no palco principal, o festival também contará com um segundo palco para os músicos regionais. Também haverá apresentações de dança folclórica, praça de alimentação com variedade de opções e parque de diversões para as crianças.

A estrutura e localização das barracas foram estudadas para melhorar o evento. “Uma novidade deste ano é a reconfiguração do espaço destinado aos artesãos. Tradicionalmente, eles ficavam no barracão da Maria Fumaça, mas atendendo a pedidos, estamos trazendo-os para mais perto do público, facilitando o acesso e aumentando a interação”, o assessor explica.

No ano passado, o festival atraiu uma média de mais de 15 mil pessoas por noite. Para este ano, Marcus comenta que a expectativa é superar esse número, com previsão de receber até 20 mil pessoas por noite.

