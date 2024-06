Prefeitura promove consultas públicas para revisão do Plano Local de Habitação, nesta terça-feira

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (Segov), convida a todos os interessados a participarem das Consultas Públicas da Revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) nos dias 6 e 7 de junho, quinta e sexta-feira, com o objetivo de promover a discussão e aprimoramento das políticas habitacionais no município.

Sobre o plano

Continue Lendo...

O Plano Local de Habitação de Interesse Social de Três Lagoas/MS é um conjunto de objetivos, metas, diretrizes e instrumentos de ação e intervenção para o setor habitacional. Ele expressa o entendimento do governo local e dos agentes sociais sobre a habitação de interesse social e busca soluções para garantir o acesso ao direito à moradia digna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Importância

O PLHIS visa equacionar o problema do déficit habitacional na cidade. Por meio de programas e ações, busca melhorar as condições de habitabilidade, incluindo o planejamento e a provisão habitacional, a urbanização, a regularização e a integração de assentamentos precários, além de oferecer assistência técnica.

Consultas públicas

As Consultas Públicas ocorrerão em quatro lugares e horários diferentes, visando maior adesão e acessibilidade da população três-lagoense. Os cidadãos terão a oportunidade de contribuir com sugestões, críticas e ideias para aprimorar o Plano. Vejas os horários e locais abaixo:

Saber mais

Para saber mais sobre o Plano e colaborar com o processo de revisão, o cidadão pode acessar o site oficial da Prefeitura de Três Lagoas: treslagoas.ms.gov.br/planohabitacao.

A participação da comunidade é fundamental para construir políticas habitacionais mais eficientes e inclusivas. Juntos, podemos promover o direito à moradia digna para todos.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas