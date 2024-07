Prefeitura realiza entrega de escrituras pelo Programa de Regularização Fundiária nesta quarta

Nesta quarta-feira (4), às 17h30, no Paço Municipal, a Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (Segov), por meio da Diretoria de Habitação, entregará 48 escrituras pelo Programa de Regularização Fundiária, sendo 43 delas destinadas aos moradores da Vila Piloto e cinco aos residentes do Conjunto Habitacional das Orquídeas, localizado no bairro Guanabara.

Segundo a prefeitura, a entrega das escrituras assegura o pleno direito de propriedade dos imóveis, garantindo assim segurança jurídica para os beneficiados.

O Paço Municipal fica localizado na avenida Antônio Trajano, nº 30, no Centro de Três Lagoas.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas