Previdência Social busca diminuir filas para perícia médica em Três Lagoas

Atualmente, a Previdência Social de Três Lagoas conta com dois peritos que realizam, aproximadamente, 15 perícias por dia. A implementação da virtualização de serviços tem se mostrado eficaz na redução das filas nos processos de perícia médica dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A gerente da Previdência Social, Rosane Ballerini, destaca que o principal desafio era o longo tempo de espera nas filas para realizar as perícias médicas, que podiam chegar a até 90 dias. Essa situação não era exclusiva do município, mas sim uma realidade em todo o território nacional. No ano anterior, foi implementado um método de avaliação de atestados médicos. Atualmente, quando uma pessoa solicita um benefício por incapacidade, tem a opção de submeter o atestado médico para análise, em vez de agendar a perícia presencial. Essa medida tem sido bastante eficaz, resultando na redução do tempo de espera da fila para cerca de 20 dias.

O atestado médico deve conter informações como o nome do profissional, nome completo da pessoa, diagnóstico da doença, tempo provável de afastamento e data de início da incapacidade. Dessa forma, o médico pode avaliar o atestado sem a necessidade da presença física do segurado.

Ballerini ressalta que as filas de espera estão sendo mantidas em níveis baixos, já que todos os atendimentos são agendados, seja por meio do aplicativo Meu INSS ou da central de atendimento 135. O tempo médio entre o agendamento e o atendimento está em torno de três dias.

