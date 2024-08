Previsão do tempo indica chuva e frio para o final de semana em Três Lagoas

Sexta-feira (23), será de sol com algumas nuvens durante o dia, e mesmo com a frente fria que avança pelo estado, não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

Mato Grosso do Sul segue em alerta para onda de calor e baixos valores de umidade relativa do ar. Na quinta-feira (22), Três Lagoas registrou o menor valor dos últimos dias, 9%.

E de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), deve ocorrer um contraste térmico ao longo do dia. E a previsão indica que o final de semana será gelado, devido à passagem da frente fria, ou seja, o valor mínimo ocorre apenas a passagem do sistema meteorológico.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 21°C, e a máxima pode chegar aos 38°C.

No sábado (24), será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo passa a chuvoso. E queda acentuada de temperatura.

Já no domingo (25), o dia será chuvoso e os termômetros devem registrar a temperatura mínima de 15°C, e a máxima não passa dos 24°C.