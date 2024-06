PRF prende motorista na BR-262 após descobrir que veículo era roubado

Uma caminhonete, com queixa de roubo, foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta segunda-feira (3), na rodovia BR-262, Km 141, em Água Clara. De acordo com a PRF, o veículo foi abordado para averiguação de rotina e o condutor apresentou nervosismo.

Durante a checagem, os números das placas de e chassis do veículo não batiam com o registro no banco de dados nacional, e foi constado uma denúncia de roubo e um alerta para a recuperação do veículo. O motorista recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.