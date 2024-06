Operação Corpus Christi 2024: PRF registra redução 15,7% de acidentes

O feriado de ‘Corpus Christi 2024' terminou com menos acidentes nas estradas federais em Mato Grosso do Sul, em comparação a 2023. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre 29 de maio e dois de junho deste ano, foram registradas 32 ocorrências em BRs no estado, enquanto no ano passado foram contabilizados 38 acidentes, resultando em uma redução de 15,7%.

Ainda de acordo com o levantamento da PRF, desses acidentes nas rodovias federais do estado este ano, 31 pessoas ficaram feridas, nove foram consideradas graves e três morreram. Se comparar o número de acidentes graves, 2024 teve um a mais que o ano anterior, que registrou oito. Houve redução pela metade no número de mortes, já que em 2023 foram registradas seis mortes, e este ano, três.

Na fiscalização deste ano, foram 96 flagrantes à condutores e passageiros, que deixaram de usar o cinto de segurança e foram sujeitos a multa grave de R$ 195,23 e cinco pontos negativos na carteira de habilitação. Foram flagradas 21 crianças sendo transportadas fora do dispositivo de segurança, o que é infração gravíssima com multa de R$ 293,47, além de sete pontos negativos na carteira de habilitação.

O número de ultrapassagens indevidas foram 378, que é infração média, com multa de R$ 130,16, além de quatro pontos negativos na carteira de habilitação. Segundo a PRF, foram feitas 2.009 autuações a condutores flagrados em algum tipo de irregularidade de trânsito, durante os dias de operação “Corpos Christi”, nas rodovias federais do estado.

Também foram aplicados testes de alcoolemia em condutores de veículos de passeio e cargas, onde 3.470 testes foram realizados e destes, 77 condutores foram flagrados, dirigindo sobre influência de bebidas alcoólicas, 2,22% dos fiscalizados no teste de alcoolemia. Destas, três foram presas em flagrante por embriaguez ao volante.

Drogas e veículos em buscas, também foram apreendidos durante as fiscalizações ostensivas da PRF, onde 4,1 tonelada de maconha, 135kg de cocaína e 6 veículos foram apreendidos, veículos esses que foram apreendidos, pois apresentavam alerta de roubo e furto. A operação ‘Corpus Christi 2024’ da PRF encerrou, nesta segunda-feira (3), em todo o território de Mato Grosso do Sul.