Primeira corrida de rua beneficente será realizada em Três Lagoas

Nesta terça-feira (6), a coordenadora de eventos da Capela São Vicente de Paulo, Alvina Silva, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre uma corrida beneficente.

A 1ª Corrida de Rua de São Vicente de Paulo será realizada no dia 15 de setembro, na Circular da Lagoa Maior, em Três Lagoas. A largada será às 6h30. De acordo com a coordenadora, o objetivo da corrida é incentivar a prática de atividades físicas e promover o evangelho. Além disso, busca arrecadar gelatinas para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, 1kg de alimentos não perecíveis para o bairro Vila Vicentina, e caixas de leite para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Esses itens devem ser entregues no momento da retirada da camiseta ou no dia da prova.

O evento é promovido pela Capela São Vicente de Paulo, que faz parte da Paróquia Santa Rita de Cássia. "Nossa Capela São Vicente é muito simples, assim como São Vicente de Paulo, o pai dos pobres. Não temos portas, janelas ou piso, mas temos muita fé. Queremos arrumar nossa capela aos poucos", disse Alvina. A capela está localizada na rua Márcia Mendes, número 1783, no Jardim Alvorada, e realiza missas todos os sábados, às 17h30.

Para aqueles que desejam ajudar, mas não podem participar da corrida, Alvina sugere entrar em contato com ela, através do telefone (67) 991439509, o coordenador Márcio, ou a secretaria da Igreja Santa Rita de Cássia para contribuir com a melhoria da capela.

O evento contará com três modalidades e, para participar, há uma taxa de inscrição. A caminhada custa R$ 20, com acompanhamento de um preparador físico, a corrida custa R$ 40 e o pedal custa R$ 30, coordenado por um professor da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

Haverá café da manhã com frutas e água para os participantes. A corrida oferecerá premiação, com 80 troféus e 250 medalhas divididas por categorias. Uma enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará presente para medir a glicemia, pressão e orientar todos. Para se inscrever, basta acessar o site.

Veja a entrevista completa abaixo: