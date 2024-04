Primeiro festival de xadrez para autistas será realizado em Três Lagoas

O mês de abril é mundialmente dedicado à inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Neste sábado (13), em Três Lagoas, será realizado a primeira edição do Festival de Xadrez dos Autistas, na Câmara Municipal de Vereadores.

Com o objetivo de alcançar crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), será realizada a palestra “Jogos e brincadeiras que ajudam no desenvolvimento de crianças com autismo”, com a psiquiatra Carolina Trevizan. O público-alvo são pais, professores, diretores e toda a comunidade escolar, com a finalidade de promover um ambiente escolar inclusivo.

O enxadrista André Soares Negreiro, de 12 anos, é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, nível 2. Há dois anos, ele descobriu o xadrez, e desde então, o esporte tem sido fundamental para o próprio desenvolvimento. O xadrez tem contribuído para melhorar a memória, atenção, concentração e raciocínio lógico-matemático, além de ser essencial para a socialização com outras pessoas.

Cientificamente comprovado, o jogo de xadrez traz inúmeros benefícios para a mente de crianças, adultos e idosos. Para pessoas com TEA, a prática é um exercício cerebral que desenvolve o raciocínio matemático, pensamento crítico, imaginação, criatividade e comunicação. André, inclusive, progrediu de nível no transtorno, passando do nível 2 para o 1.

Neste sábado, André está entre os 20 enxadristas que participarão do festival. O professor Rodrigo Oliveira, inspirado pela dedicação e determinação de André, teve a ideia de organizar esse festival inédito na cidade. O evento foi cuidadosamente planejado para atender às necessidades dos participantes com Transtorno do Espectro Autista, proporcionando um ambiente acolhedor e confortável para que eles se sintam à vontade.

Veja o cronograma completo:

8h às 8h45 – Credenciamento

8h50 às 9h – Apresentação cultural

9h às 10h – Palestra com Carolina Trevizan: “Jogos e brincadeiras que ajudam no desenvolvimento de crianças com autismo”

9h às 10h – Oficina de xadrez

10h às 10h20 – Entrega das medalhas aos participantes da oficina de xadrez

10h30 – Encerramento

