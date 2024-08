Primeiro torneio de xadrez será realizado neste sábado em Três Lagoas

Primeiro torneio de xadrez será realizado, neste sábado (17), a partir de 12h30, no Ginásio Cacilda Acre Rocha, em Três Lagoas. O evento é para todos os públicos e faixa etária. Competidores que moram em Três Lagoas, a inscrição será apenas a doação de um alimento.

Segundo um dos organizadores, Rodrigo Oliveira, o diferencial desse torneio é que vale ponto para o Torneio Internacional de Rating (IRT). “É o primeiro evento oficial organizado pela Associação Sul-mato-grossense de Xadrez junto com a Prefeitura de Três Lagoas”, explicou.

Ainda de acordo com organizador, o torneio vale rating CBX e rating Fide. “Então, jogadores enxadristas, que já têm uma caminhada e querem elevar seu rating e nível, é um evento oficial da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX)”, convidou.

A inscrição para o torneio é limitada até 200 jogadores e deve ser feita pelo link da Liga do Enxadrista que será divulgado nas mídias sociais do torneio. A faixa etária é de 6 a 80 anos. Os inscritos de Três Lagoas devem entregar o alimento no dia do torneio.

Veja mais na entrevista abaixo: