Processo seletivo para a educação estadual oferta 34 vagas em Três Lagoas

As secretarias de Estado de Administração e de Educação publicaram no Diário Oficial Eletrônico, de segunda-feira (9), o Edital n. 1/2024 – SAD/SED/AEDU, com abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para atuar nas escolas da Rede Estadual de Ensino. São 415 vagas para o cargo de Assistente de Atividades Educacionais. Dessas, 34 são para Três Lagoas.

As inscrições e envio de documentos para a Avaliação Curricular podem ser feitas pelos sites www.spdo.ms.gov.br e www.concursos.ms.gov.br, até às 17h, do dia 23 de setembro de 2024. A seleção exige formação escolar de nível médio e a carga horária de trabalho são 40 horas semanais, com remuneração de R$ 2.048,12.

Aos candidatos que desejarem participar do Processo Seletivo Simplificado na condição de cotista, são destinados 5% (cinco por cento) das vagas para pessoas com deficiência, 20% (vinte por cento) para negros, e 3% (três por cento) para indígenas.

Das 415 vagas ofertadas, 19 são para atuação exclusiva em 15 aldeias indígenas, de 11 municípios de Mato Grosso do Sul. Outras 396 vagas são distribuídas em 73 municípios. Campo Grande tem o maior número de oportunidades, com 60 vagas, seguido de Dourados, com 40.

*Com informações do Governo de MS