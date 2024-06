Procon divulga pesquisa com valores de cesta básica e gêneros alimentícios

O Programa de Defesa do Consumidor (Procon) de Três Lagoas divulgou, nesta quarta-feira (19), uma pesquisa de preços de cesta básica e gêneros alimentícios, indicando os melhores lugares e produtos com custo-benefício eficiente para os consumidores.

Cesta básica

Continue Lendo...

O levantamento foi feito em nove estabelecimentos da cidade. O pacote de 5 kg de arroz, principal produto da cesta básica, atualmente, custa entre R$ 26,99 e R$ 30,80.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O óleo de soja de 500 ml pode ser encontrado por R$ 4,99 no estabelecimento mais barato e R$ 6,79 no mais caro. O pacote de 1 kg de feijão custa entre R$ 5,99 e R$ 7,95. Já o preço do frango congelado/resfriado varia entre R$ 7,98 e R$ 23,49. O kg do corte de primeira da carne bovina está entre R$ 27,90 e R$ 36,95 e o de segunda, entre R$ 17,59 e R$ 27,80.

Gêneros alimentícios

Presente nas refeições diárias, as cinco variedades de alface têm uma variação de R$ 3,99 a R$ 10,95, entre o comércio mais barato e o mais caro.

O iogurte de 900 gramas também apresenta grande diferença de preço. Entre R$ 4,89 e R$ 14,79, o cidadão pode economizar até R$ 9,90 escolhendo a opção de menor preço.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas