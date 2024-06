Procon divulga pesquisa de preços de material de construção em Três Lagoas

Sabemos que mexer com construção é algo caro e que sempre é bom economizar. Pensando no consumidor, o Programa Municipal de Defesa do Consumidor (Procon) divulgou nesta segunda-feira (3), a pesquisa de preços de materiais de construção em oito estabelecimentos do município.

Os dados mostraram uma diferença de R$13,00 a R$19,00 no preço da areia lavada (saco de 20kg). Já para o cimento CP 32 (saco de 50kg), a diferença foi de R$33,90 a R$38,00. A apuração analisou 63 materiais de construção e suas variações no mercado.

Confira abaixo a pesquisa completa:

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas