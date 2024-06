Procon divulga pesquisa de preços de presentes para o Dia dos Namorados

Na próxima quarta-feira (12), comemora-se o Dia dos Namorados e o amor estará no ar. Pensando no consumidor que deseja presentear a pessoa amada, o Programa de Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon) divulgou nesta quinta-feira (6), uma pesquisa de preços dos presentes mais procurados para a data, além dos valores e horários de serviços nos motéis do município, indicando os melhores lugares e produtos com custo-benefício eficiente.

No quesito presente, os perfumes estão como a primeira opção. Fragrâncias masculinas como o Egeo (Boticário) estão com o preço mais acessível, custando R$ 139,90. Já o mais caro da lista é o Million de 100 ml, por R$ 619,90. No setor feminino, temos o 212 Sexy como o mais caro, saindo por R$ 529,90. Já o mais em conta da lista é o Ilia Secreto Kit (Natura), saindo por R$ 118,90.

Para os apaixonados por chocolate, a quantidade e a qualidade precisam ser avaliadas com cuidado. Duas lojas oferecem caixas, cestas e itens separados, e aí está o detalhe. Uma caixa de bombons em determinada loja custa R$ 56,90, enquanto em outra, um coração de chocolate em barra é encontrado por R$ 64,90.

A pesquisa também listou o preço de calçados, cestas de café da manhã, buquês de flores e motéis.

Clique AQUI e veja a lista completa.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas