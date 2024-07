Procon faz atendimento nos bairros de Três Lagoas

Há dois meses de atuação, o ‘Procon Itinerante’ que percorre os bairros de Três Lagoas ainda é desconhecido por grande parte dos moradores. O projeto do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) tem como objetivo oferecer apoio à população que precisa dos serviços da instituição, mas não consegue ir ao Centro da cidade.

O diretor do Procon de Três Lagoas, Jurandi Viana, explicou que o projeto iniciou no Vila Nova, Jupiá, Vila Alegre e Vila Piloto e vai percorrer os demais bairros da cidade. “Sobre a procura das pessoas, ainda não é o que esperávamos. Mas colocamos bastante propaganda na imprensa e está ajudando a divulgar o projeto, que tem ajudado as pessoas que moram longe e têm dificuldade de ir até o Procon no Centro”, explicou.

O ‘Procon Itinerante’ atua em uma unidade móvel com uma equipe capacitada para atender o consumidor, facilitando o acesso a informações dos direitos e deveres em relações de consumo, além esclarecer dúvidas e registrar reclamações sobre relacionamentos a compras, empréstimos, cobranças indevidas e abertura de Carta de Informações Preliminares (CIP). Não é necessário fazer agendamento.

“Depois que passarmos pelos bairros na próxima rodada, o público já vai estar mais ciente sobre o ‘Procon Itinerante’ e a procura vai ser maior. A população precisa ser orientada sobre os direitos em compras e negociações, pois muitas pessoas não sabem como proceder em certas tratativas de negócios”, ressaltou o diretor do Procon.

O diretor informou também que está sendo desenvolvido o projeto ‘Procon Mirim’ em Três Lagoas para educar as crianças do 5º e 6º ano, para que no futuro sejam consumidores conscientes. “É muito importante passar esse conhecimento para a juventude. Inclusive, nessa semana o projeto estará atendendo no final da Eloy Chaves”, pontuou.

