Programa 'Empreenda Como Uma Mulher' oferece 100 vagas gratuitas de capacitação em Três Lagoas

A Coca-Cola Femsa Brasil e Aliança Empreendedora, em parceria com a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), realizam o programa 'Empreenda Como Uma Mulher'.

A iniciativa oferece capacitação gratuita para mulheres que atuam no ramo da alimentação e que desejam acelerar seus negócios ou que estejam entrando no mercado. As inscrições estão abertas até o dia 2 de agosto para 500 vagas em Mato Grosso do Sul.

Continue Lendo...

São 300 vagas para Campo Grande, 100 vagas para Itaporã/Dourados e 100 para Três Lagoas. Nas últimas edições, realizadas em São Paulo e Minas Gerais, mais de 1.800 mulheres concluíram o programa e foram certificadas no 'Empreenda Como Uma Mulher'. Inscrições e mais informações sobre o programa estão disponíveis em https://evento.empreenda-ms.com.br/empreendacomoumamulher.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cronograma de atividades, a iniciar no dia 5 de agosto, inclui Cineclubes presenciais e turmas de capacitação no WhatsApp, além de momentos de networking entre as participantes. Com conteúdos presenciais e online, a capacitação inclui planejamento estratégico, vendas, marketing digital, redes de contatos, gestão financeira e boas práticas em gestão de negócios.

"A ideia principal da parceria com a Coca-Cola Femsa é levar até as mulheres empreendedoras do Estado de Mato Grosso do Sul uma qualificação e a ideia de melhorar o seu negócio aprender a empreender é começar a criar o seu próprio caminho", destaca Marina Dobashi, diretora-presidente da Funtrab.

De acordo com Camila Reis, líder de projetos na Aliança Empreendedora, "o empreendedorismo é uma poderosa ferramenta de inclusão social e geração de renda, capacitando as pessoas a transformarem suas vidas e suas comunidades", destaca.

"O 'Empreenda Como Uma Mulher' é uma iniciativa de impacto na frente de equidade de gênero, ligado ao compromisso da Coca-Cola Femsa Brasil de gerar valor socioeconômico nas regiões em que está presente", conclui Camila Amaral, vice-presidente Jurídica e de Assuntos Corporativos da Coca-Cola Femsa Brasil.

*Informações do Governo de MS.